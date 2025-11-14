Мэрия Тюмени обратилась к горожанам после взрыва в Красногорске

Тюменцев просят проявлять максимальную бдительность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей Тюмени просят объяснить детям, что подбирать с земли бесхозные игрушки и мобильные телефоны — опасно для жизни и здоровье. Соответствующая публикация появилась в официальной группе мэрии города в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». 11 ноября в городе Красногорске Московский области серьезно пострадал 10-летний ребенок, который поднял с пола заминированную купюру.

«Большая просьба к взрослым поговорить со своими детьми о правилах безопасности Необходимо объяснить детям, что делать, если они видят на улице подозрительный предмет: не трогать, не подходить, сообщить взрослому! Ребенок должен запомнить, что любая чужая вещь, оставленная без присмотра, может быть опасна: коробка, сверток, мобильный телефон, игрушка. Неважно, насколько ценной она выглядит», — указано в публикации тюменской мэрии.

Взрослым жителям Тюмени рекомендовано проявлять повышенное внимание и осторожность в местах массового скопления людей. И незамедлительно сообщать о любых подозрительных предметах или поведении людей в соответствующие органы.

Продолжение после рекламы