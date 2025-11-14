Мэрия Тюмени обратилась к горожанам после взрыва в Красногорске
Тюменцев просят проявлять максимальную бдительность
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Жителей Тюмени просят объяснить детям, что подбирать с земли бесхозные игрушки и мобильные телефоны — опасно для жизни и здоровье. Соответствующая публикация появилась в официальной группе мэрии города в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». 11 ноября в городе Красногорске Московский области серьезно пострадал 10-летний ребенок, который поднял с пола заминированную купюру.
«Большая просьба к взрослым поговорить со своими детьми о правилах безопасности Необходимо объяснить детям, что делать, если они видят на улице подозрительный предмет: не трогать, не подходить, сообщить взрослому! Ребенок должен запомнить, что любая чужая вещь, оставленная без присмотра, может быть опасна: коробка, сверток, мобильный телефон, игрушка. Неважно, насколько ценной она выглядит», — указано в публикации тюменской мэрии.
Взрослым жителям Тюмени рекомендовано проявлять повышенное внимание и осторожность в местах массового скопления людей. И незамедлительно сообщать о любых подозрительных предметах или поведении людей в соответствующие органы.
11 ноября красногорский школьник пострадал от взрыва, когда шел на тренировку и заметил коробку с купюрой на детской площадке. После детонации «подарка» с 10-рублевой купюрой весь асфальт забрызгало кровью. Врачи ампутировали ребенку три пальца и часть фаланги пальца на другой руке после этого инцидента. Мальчик находится в тяжелом состоянии.
