Гросси и Лихачев встретились в Калининграде
14 ноября 2025 в 12:58
Как сообщили в Росатоме, в Калининграде стартовала встреча руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Росатома Алексея Лихачева. В ходе диалога планируется рассмотреть проблемы безопасности Запорожской АЭС. Стороны постараются принять совместные меры, которые позволят предотвратить риск возникновения ядерной аварии.
