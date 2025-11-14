Директор головного предприятия пермского оборонного завода уволился, проработав меньше года
Решение об изменении руководства было принято акционером
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
С конца февраля 2025 года Евгений Архипов, ранее работавший в ПАО «КамАЗ», руководил АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ). Однако недавно он покинул эту должность.
«Решение об изменении руководства было принято акционером. Новым директором АО „СКБ“ стал Виктор Калинин», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.
Ранее Калинин возглавлял головной завод «Мотовилихи» в период с начала сентября 2021 года до конца марта 2022 года, а после этого, по словам собеседников издания, работал в тульском АО «НПО „Сплав“». О том, какие планы на дальнейшее развитие карьеры у Евгения Архипова, источники информации не располагают.
Ранее АО «СКБ» являлось дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2023 году в результате торгов имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был приобретен АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ заняло ключевое положение, получив доли в других предприятиях, ранее входивших в состав холдинга. В настоящее время стопроцентный пакет акций СКБ находится в собственности АО «Технодинамика».
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!