Директор головного предприятия пермского оборонного завода уволился, проработав меньше года

С конца февраля 2025 года Евгений Архипов, ранее работавший в ПАО «КамАЗ», руководил АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ). Однако недавно он покинул эту должность.

«Решение об изменении руководства было принято акционером. Новым директором АО „СКБ“ стал Виктор Калинин», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.

Ранее Калинин возглавлял головной завод «Мотовилихи» в период с начала сентября 2021 года до конца марта 2022 года, а после этого, по словам собеседников издания, работал в тульском АО «НПО „Сплав“». О том, какие планы на дальнейшее развитие карьеры у Евгения Архипова, источники информации не располагают.

