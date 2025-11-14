Подросток, поджегший кинозал в «Авиапарке», объяснил свой поступок

Вчера юноша поджег кинотеатр в «Авиапарке» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве подросток поджег кинозал в торговом центре «Авиапарк» по указанию человека, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Находясь на постоянной связи со злоумышленниками и выполняя их указания, запуганный ребенок <...>, по указанию неизвестных, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и поджег зажигалкой», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале прокуратуры.

После того как подросток познакомился с девушкой в соцсети и сообщил ей свои геоданные для определения места встречи, ему позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Тот заявил, что несовершеннолетний нарушил закон, передав свои данные третьим лицам.

Продолжение после рекламы

Под воздействием запугивания подросток остался на связи с мошенниками и следовал их инструкциям. Помимо поджога, мальчик провел «обыск» у себя дома, транслируя процесс по видеосвязи, сделал фотографии банковской карты отца и попытался осуществить денежный перевод.