Спустя шесть часов в Пермском крае отменили беспилотную опасность

В 13:00 в Пермском крае был снят режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности в telegram-канале.

«Он был введен в регионе утром 14 ноября. Пермяков об этом предупредили в РСЧС с помощью рассылки», — писало ранее URA.RU.