Спустя шесть часов в Пермском крае отменили беспилотную опасность
Минтербез: в Пермском крае снят режим беспилотной опасности
14 ноября 2025 в 13:20
Это произошло около 13:00
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В 13:00 в Пермском крае был снят режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности в telegram-канале.
«Он был введен в регионе утром 14 ноября. Пермяков об этом предупредили в РСЧС с помощью рассылки», — писало ранее URA.RU.
В пермской ЕДДС также уточняли, что все экстренные службы оповещены и находятся в полной готовности. Профильной ведомство же рекомендовало гражданам не поддаваться панике.
Материал из сюжета:Беспилотная опасность в Пермском крае
