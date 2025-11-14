Власти Перми ищут подрядчика для организации оплаты проезда в транспорте

Услуги по обеспечению приема платы обойдутся в 30 млн рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми ищут подрядчика для организации оплаты проезда и провоза багажа в транспорте. Работы оценили в 30 млн рублей.

«Оказание услуг по обеспечению приема платы за проезд и провоз багажа с использованием безналичных средств в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте Перми. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 30 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Исполнителю потребуется организовать оформление и выдачу проездных и транспортных карт, реализовать билеты через пункты обслуживания, мобильное приложение и бесконтактные банковские карты, а также контролировать работу терминального оборудования, установленного в автобусах и трамваях города. Услуги необходимо оказывать с даты заключения контракта до 30 июня 2026 года.

