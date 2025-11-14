В Челябинске начался суд над первым замминистра дорожного хозяйства Харченко

Станислав Харченко находится в СИЗО с конца 2024 года Фото: Алексей Самаев © URA.RU

В Советском райсуде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела в отношении первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко. Харченко обвиняется в превышении должностных полномочий и коррупции. Суд продлил срок содержания под стражей до 1 мая.

«Продлить срок заключения под стражей до 1 мая», — передает корреспондент URA.RU решение судьи. В суде Харченко лично признал свою вину и раскаялся.

Харченко просил отпустить его под залог в размере 5,5 миллионов рублей или избрать меру пресечения в виде помещения под домашний арест, так как проживает с супругой в Центральном районе Челябинска. В ходе заседания были озвучена информация о том, что он помогал в восстановлении ДНР и Крыма, имеет награды.

Продолжение после рекламы

Также на суде прозвучало, что Харченко прописан в Санкт-Петербурге. В Челябинске, в микрорайоне Западный, он проживает с супругой, в съемном жилье. По мнению прокурора, если подсудимый зарегистрирован на территории другого субъекта РФ, который находится на значительном удалении от места рассмотрения уголовного дела, его нельзя отпускать из СИЗО. Кроме того, как считают в прокуратуре, Харченко имеет обширный круг контактов и связей, в том числе в органах власти и может повлиять на ход разбирательства.

Харченко обвиняется по двум статьям УК РФ: части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и пункту «в» части 5 статьи 290 (получение взятки). Следствие связывает замминистра с компаниями ООО ПКФ «Глобус» и ООО «УралДорСтрой». По данным следствия, с 2021 по 2024 годы, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», Харченке не потребовал от коммерсантов устранить недостатки при ремонте дороги «Чебаркуль — Мисяш — автодорога М-5 „Урал“». Дал указание принять работы, которые не соответствовали требованиям сметной документации.

Кроме того, 14 марта 2024 года Харченко получил взятку в виде мобильного телефона стоимостью около 186 тысяч рублей. Взятка была получена от представителя коммерческой организации за содействие в приемке товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы, которая должна автоматизировать управление дорожным движением в регионе. Общий размер ущерба по двум эпизодам превысил 92 миллиона рублей.