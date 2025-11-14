Рэпер Obe 1 Kanobe сядет на 8 лет за сбыт наркотиков
14 ноября 2025 в 13:21
Фото: © URA.RU
Российский рэпер Никита Вартиков, известный под псевдонимом Obe 1 Kanobe, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Такое наказание определил Видновский городской суд Московской области. Певца обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.
