В свердловскую колонию, где был бунт, попытались провезти автомат с гранатой
Оружие нашли во время досмотра на КПП
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Каменске-Уральском (Свердловская область) накануне попытались провезти автомат с гранатой и пистолетом в колонию №47, где несколько лет назад арестанты устроили бунт. Оружие нашли в грузовике, завозившем в ИК древесину, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН России.
«Во время досмотра сотрудниками УИС в кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним», — пояснили там. Досмотр проходил на КПП.
Прибывшие на место силовики изъяли все оружие и снаряжение. Информацию об этом передали УФСБ, ГУ МВД России по Свердловской области, Росгвардию. Возбуждено уголовное дело.
ИК-47 известна бунтом, который произошел 28 марта 2021 года. По неофициальным данным, более 100 человек нанесли себе травмы с помощью бритв. Так они пытались привлечь внимание к тому, что в ИК якобы есть пытки. В свердловском ГУФСИН тогда заявили, что арестанты пытались шантажировать администрацию колонии. В управлении опровергли сведения о многочисленных пострадавших. Но для стабилизации обстановки в ИК намеревались ввести спецназ. Этого удалось избежать благодаря переговорам.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евдокимов14 ноября 2025 13:57бунт готовят