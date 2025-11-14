В свердловскую колонию, где был бунт, попытались провезти автомат с гранатой

Оружие нашли во время досмотра на КПП Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) накануне попытались провезти автомат с гранатой и пистолетом в колонию №47, где несколько лет назад арестанты устроили бунт. Оружие нашли в грузовике, завозившем в ИК древесину, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

«Во время досмотра сотрудниками УИС в кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним», — пояснили там. Досмотр проходил на КПП.

Прибывшие на место силовики изъяли все оружие и снаряжение. Информацию об этом передали УФСБ, ГУ МВД России по Свердловской области, Росгвардию. Возбуждено уголовное дело.

Продолжение после рекламы