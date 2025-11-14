Губернатор Ямала проводит в Перми заседание комиссии Госсовета РФ по молодежи
Обсуждаются ключевые аспекты молодежной политики
Фото: Илья Московец
В Перми губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проводит заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети». В мероприятии участвуют руководители исполнительных органов власти регионов, отвечающих за молодежную политику, а также руководители отделений Движения Первых, сообщает telegram-канал «Пул 89».
«Сегодня Дмитрий Артюхов проводит заседание комиссии Госсовета РФ по направлению „Молодежь и дети“ в Перми — молодежной столице России», — пишут авторы канала. Идет обсуждение ключевых аспектов молодежной политики и поиск эффективных решений в сфере работы с детьми и молодежью. Активные участники заседания — руководители отделения Движения Первых.
