Тюменские власти ищут деньги на изъятие участка ради продления важной дороги

В Тюмени ищут деньги на изъятие земли, где планируют продлить Ставропольскую
14 ноября 2025 в 15:22
Дорогу продлят на участке от Московского тракта до Интернациональной

Дорогу продлят на участке от Московского тракта до Интернациональной

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени ищут деньги для изъятья участка на Амурской ради продления улицы Ставропольская от Московского тракта до Интернациональной. Собственник не согласился с размером компенсации, поэтому вопрос возмещения решался через суд. Об этом рассказали в администрации города.

«Департаментом земельных отношений и градостроительства проведены мероприятия по определению размера возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества. Собственник объектов недвижимости выразил несогласие с размером возмещения. Окончательный размер возмещения определен в судебном порядке. В целях исполнения решения суда в настоящее время проводятся мероприятия по определению источника финансирования», — рассказали в мэрии.

Деньги планируют взять из сэкономленных средств городского бюджета. При этом будут учитывать приоритетность изъятия участков и объем накопленний.

Ранее подобная история произошла в Тюменском районе. Тогда администрацию обязали выплатить местному жителю 85 миллионов рублей за землю, изымаемую под строительство подъезда к деревне Дударева. Изначально мужчина запрашивал у мэрии 124 миллиона рублей.

