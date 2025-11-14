Более 20 млн рублей похищено при строительстве детсада в Приморье
14 ноября 2025 в 13:27
Фото: © URA.RU
Завершено расследование в отношении генерального директора компании ООО "Микс Руф" Виктора Попова. Об этом сообщает российский Следком. Согласно материалам ведомства, Попова обвиняют в хищении 22 миллионов рублей при строительстве детского сада в военном городке в Приморье.
