Сорок новых автобусов получили курганские перевозчики. Передача транспорта состоялась 14 ноября на центральной площади города. В осмотре автобусов принял участие глава города Антон Науменко, передает корреспондент URA.RU.

«Продолжаем работу по обновлению пассажирского транспорта при поддержке правительства региона и губернатора. В 2023-2024 году было приобретено 140 единиц новых автобусов. В этом году планируем обновить еще 88. Как мы видим, автобусы новые, комфортабельные, на некоторых уже установлена бескондукторная система оплаты, установлены кондиционеры. В ближайшее время все автобусы выйдут на линию», — сказал Науменко после осмотра транспорта.

Помимо этой партии в 40 единиц, до конца года планируется поставить в Курган еще 48 единиц автобусов. Большая часть автобусов марки КАВЗ, также есть автобусы марки SIMAZ и KAMAZ. В числе компаний, которые получат транспорт, числится Транспортная компания и Кургангортранс.

Передача 40 новых автобусов — часть программы по обновлению пассажирского транспорта в Кургане. Ранее мэр Антон Науменко сообщал, что до конца 2025 года город получит еще 40 автобусов, а к концу 2026 года на 40 муниципальных маршрутах планируется ввести бескондукторную систему оплаты проезда и оборудовать не менее 250 автобусов терминалами для самостоятельной оплаты.