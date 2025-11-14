Россия и Турция ведут диалог по ситуации с паромом Seabridge

В акватории порта у побережья Краснодарского края застрял паром Seabridge, который следовал по маршруту Трабзон — Сочи. Судно приблизилось к российскому берегу примерно в 10:00, однако не получило разрешения на швартовку. На борту находилось 20 человек: 18 граждан России и двое граждан Турции. После пяти дней на судне пассажиры сошли на берег в турецком Трабзоне. Паром не был допущен к швартовке по нескольким причинам. Во-первых, у судна отсутствует необходимое разрешение на вход на территорию РФ. Во-вторых, порт Сочи был закрыт до 12:00 в связи с проведением учений. Разногласия между сторонами возникли еще во время тестового рейса парома и до настоящего момента не урегулированы.