Солнце выбросило мощную вспышку в сторону Земли
14 ноября 2025 в 13:40
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На Солнце вновь зафиксирована крупная вспышка. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии. Как отметили в лаборатории, выброс энергии оценивается классом X.
