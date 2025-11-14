Депутат ЗСО Рожков отметил, что дерзкие идеи молодежи приводят к положительному результату Фото: Александра Пруссакова © URA.RU

На базе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) прошло заседание Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области. В нем приняли участие председатель комитета по соцполитике ЗСО Наталья Лощинина и ее заместитель, депутат Алексей Рожков, которые пообещали поддерживать даже самые смелые инициативы молодых активистов, передает корреспондент URA.RU.

Заседание приветственным словом открыла Наталья Лощинина. Она сообщила о структурных изменениях в парламенте, в результате которых вопросы молодежи, культуры и спорта были объединены с другими социальными направлениями в единый комитет.

«Я очень надеюсь на нашу совместную работу, потому что вы — будущее Челябинской области во всех сферах. Уверена, что вместе мы воплотим в жизнь много идей и хороших проектов. Когда видишь молодых людей с горящими глазами и массой предложений, очень хочется поддержать и помочь. Будем поддерживать все идеи, даже самые дерзкие и кажущиеся невыполнимыми», — заявила Наталья Лощинина.

Она уточнила, что членам молодежной палаты предоставят возможность участвовать в заседаниях комитета ЗСО и предлагать свои идеи. Алексей Рожков также подчеркнул особую ценность свежего взгляда молодого поколения на решение социальных и общественно-политических задач региона и страны. Он привел в пример конкурсную студенческую работу об уголовно-правовой ответственности за надругательство над государственными символами РФ, которую планирует доработать вместе с автором для внесения в качестве законодательной инициативы.

«Я также надеюсь на плодотворное сотрудничество. Потому что я еще сам отношусь к разряду молодежи. У самого много дерзких идей. Если смотреть на инициативы ребят, то они все достаточно интересные. У вас есть свое новое видение и другой взгляд на мир, поэтому давайте будем сотрудничать и действовать. Созидать на благо нашей области и всей страны», — обратился к участникам Рожков.