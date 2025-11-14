В ЦБ высказались о дефиците российского бюджета

ЦБ оценил структурный дефицит бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральный бюджет 2025 года с учетом осенних поправок стал более проинфляционным. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в Екатеринбурге на коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса.

«Что касается поправок бюджета этого года, да, эти поправки носили проинфляционный характер. <...> Бюджет этого года более мягкий. Дефицит, который сейчас предусмотрен, 5,7 триллионарублей. Более того, поправки предусматривают и структурный дефицит — тоже весьма значимый (1,3% ВВП — прим. URA.RU)», — передает слова Тремасова корреспондент URA.RU.

Советник отметил, что последнее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке проходило на фоне изменения тенденций инфляционных процессов. В процессе принятия решения критически важно было определить: являются ли возникшие новые факторы единоразовыми явлениями или же они представляют собой устойчивые тенденции, способные в перспективе существенно повлиять на уровень инфляции.

При этом проект бюджета на следующую трехлетку, по словам Тремасова, дает поводы для оптимизма: бюджетная политика нормализуется, структурный дефицит будет нулевым, бюджет вернется в рамки правила. Советник также отметил, что повышение ставки НДС не вызвало бурного обсуждения, поскольку эффект от такого шага носит разовый и краткосрочный характер. Он напомнил, что в 2018 году НДС был повышен с 18% до 20%, и эффект от этого реализовался в течение двух месяцев, а к концу 2019 года инфляция снизилась до 3%. Сейчас официальный прогноз на следующий год составляет 4–5%.