В ЦБ высказались о дефиците российского бюджета
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Федеральный бюджет 2025 года с учетом осенних поправок стал более проинфляционным. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в Екатеринбурге на коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса.
«Что касается поправок бюджета этого года, да, эти поправки носили проинфляционный характер. <...> Бюджет этого года более мягкий. Дефицит, который сейчас предусмотрен, 5,7 триллионарублей. Более того, поправки предусматривают и структурный дефицит — тоже весьма значимый (1,3% ВВП — прим. URA.RU)», — передает слова Тремасова корреспондент URA.RU.
Советник отметил, что последнее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке проходило на фоне изменения тенденций инфляционных процессов. В процессе принятия решения критически важно было определить: являются ли возникшие новые факторы единоразовыми явлениями или же они представляют собой устойчивые тенденции, способные в перспективе существенно повлиять на уровень инфляции.
При этом проект бюджета на следующую трехлетку, по словам Тремасова, дает поводы для оптимизма: бюджетная политика нормализуется, структурный дефицит будет нулевым, бюджет вернется в рамки правила. Советник также отметил, что повышение ставки НДС не вызвало бурного обсуждения, поскольку эффект от такого шага носит разовый и краткосрочный характер. Он напомнил, что в 2018 году НДС был повышен с 18% до 20%, и эффект от этого реализовался в течение двух месяцев, а к концу 2019 года инфляция снизилась до 3%. Сейчас официальный прогноз на следующий год составляет 4–5%.
Помимо этого, во время рабочей поездки в Екатеринбург советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов высказал предположение о возможном снижении ключевой ставки до конца 2025 года. Исходя из предпосылок, учтенных в прогнозе, нельзя исключать как снижение ставки, так и сохранение ее на текущем уровне, передает RT. До декабря Центробанк планирует получить большой объем новых экономических данных, которые будут проанализированы на предстоящем заседании.
