Жители Тюмени обратились к местным хоббидогерам
Тюменцы хотят, чтобы хоббидогеры убирали за реальными собаками
Тюменцы призвали хоббидогеров убирать за настоящими собаками. Об этом они написали в комментариях под видео в социальных сетях, который снял житель Войновки Иван Чернов, где девочка-подросток выгуливает воображаемого щенка на детской площадке.
«Господи! Хоть бы убирали за нормальными хвостатыми. Вышла сегодня из офиса! И куча куч рядом», — эмоционально высказывается одна из тюменок.
«Им лучше идти в приют. Там пусть реально покормят, погладят, погуляют и лопатой поубирают», — предложил другой комментатор.
«Убирали бы уж тогда настоящие отходы за чужими реальными собаками. Тогда толк бы хоть какой-то от них был бы», — считает Елена.
Ранее стало известно, что впервые в России хоббидогера заметили в Тюмени. Момент выгула несуществующей собаки попал в объектив камеры местного жителя. Он сообщил, что каждое утро у его дома ходят подростки и имитируют взаимодействие с несуществующими животными — останавливаются, чтобы погладить, убирают за ними и дают громкие команды.
