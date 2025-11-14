Жители Тюмени обратились к местным хоббидогерам

Тюменцы хотят, чтобы хоббидогеры убирали за реальными собаками Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменцы призвали хоббидогеров убирать за настоящими собаками. Об этом они написали в комментариях под видео в социальных сетях, который снял житель Войновки Иван Чернов, где девочка-подросток выгуливает воображаемого щенка на детской площадке.

«Господи! Хоть бы убирали за нормальными хвостатыми. Вышла сегодня из офиса! И куча куч рядом», — эмоционально высказывается одна из тюменок.

«Им лучше идти в приют. Там пусть реально покормят, погладят, погуляют и лопатой поубирают», — предложил другой комментатор.

«Убирали бы уж тогда настоящие отходы за чужими реальными собаками. Тогда толк бы хоть какой-то от них был бы», — считает Елена.