Задержки в отправлении 12 поездов и почти 100 сбитых дронов: что происходит в Крыму после ночной атаки ВСУ

На пути в Крым после ночной атаки беспилотников ВСУ возникли задержки в движении поездов дальнего следования «Таврия». Семь составов, следующих в направлении полуострова, и пять — в обратном направлении прибывают с опозданием на срок от полутора до четырех с половиной часов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс». Что происходит в Крыму после украинской атаки — в материале URA.RU.

Какие поезда задерживаются

Сейчас наблюдаются задержки в движении поездов, следующих в Крым. Так, поезд №007 по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь опаздывает на четыре часа, поезд №327 (Кисловодск — Симферополь) — на 2,5 часа, поезд №092 (Москва — Севастополь) — на два часа, поезд №316 (Адлер — Симферополь) — на 1,5 часа, поезда №195 (Москва — Симферополь) и №162 (Пермь — Симферополь) — на два часа, поезд №028 (Москва — Симферополь) — на 1,5 часа.

Поезда, следующие из Крыма, также отстают от графика. Поезд №068 (Симферополь — Москва) задерживается на 4,5 часа, поезд №328 (Симферополь — Кисловодск) — на четыре часа, поезд №078 (Симферополь — Санкт-Петербург) — на три часа, поезда №196 (Симферополь — Москва) и №092 (Севастополь — Москва) — на три часа.

Для оказания помощи пассажирам и лицам, их встречающим, работает горячая линия по номеру 8-800-775-54-53. Южная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. Кроме того, граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8-919-899-87-33.

Что происходит на Крымском мосту

Ночью движение транспортных средств по Крымскому мосту было временно приостановлено. Лиц, находящихся непосредственно на мосту и в зоне проведения досмотра, просили сохранять спокойствие и выполнять инструкции работников транспортной безопасности. Спустя приблизительно полтора часа движение было возобновлено. Сейчас проезд к пунктам ручного досмотра с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений.

Что известно об атаках ВСУ в районе Крыма