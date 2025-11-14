В Приморье похищено более 22 млн при строительстве детсада в военном городке
Средства были выделены на строительно-монтажные работы в здании детского сада
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Приморье при строительстве детского сада в военном городке похитили свыше 22 миллионов рублей. В хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа обвиняется генеральный директор ООО «Микс Руф» Виктор Попов. Об этом сообщает СК РФ.
«В 2024 году Попов представил фиктивные документы о выполненных работах и похитил свыше 22 млн рублей», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Средства были выделены на строительно-монтажные работы в здании детского сада в военном городке Сергеевка Приморского края.
В 2023 году между госзаказчиком и ООО «Микс Руф» был заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ. Обязанности по надлежащему исполнению контракта возлагались на гендира компании Виктора Попова.
Для обеспечения исполнения приговора военные следователи арестовали имущество Попова на сумму более 16 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела были допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз.
