В Приморье похищено более 22 млн при строительстве детсада в военном городке

Средства были выделены на строительно-монтажные работы в здании детского сада Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Приморье при строительстве детского сада в военном городке похитили свыше 22 миллионов рублей. В хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа обвиняется генеральный директор ООО «Микс Руф» Виктор Попов. Об этом сообщает СК РФ.

«В 2024 году Попов представил фиктивные документы о выполненных работах и похитил свыше 22 млн рублей», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Средства были выделены на строительно-монтажные работы в здании детского сада в военном городке Сергеевка Приморского края.

В 2023 году между госзаказчиком и ООО «Микс Руф» был заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ. Обязанности по надлежащему исполнению контракта возлагались на гендира компании Виктора Попова.

Продолжение после рекламы