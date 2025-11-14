В новой книге о Теодоре Курентзисе его творческую биографию начали с Перми

Теодору Курентзису посвятили книгу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В издательстве «Композитор» выходит книга, посвященная музыканту, художественному руководителю пермского Дягилевского фестиваля Теодору Курентзису. Творческий путь маэстро в издании «Служитель утопии. Теодор Курентзис. Альманах» изучается через призму музыкальной критики и журналистики. А саму историю музыканта авторы начинают с его приезда в Пермь.

«Издание представляет масштабную ретроспективу творческого пути греческо-российского музыканта, охватывающую период от знакового приезда маэстро с его коллективами в Пермь и до 2025 года. Книга предлагает панорамное изучение художественной вселенной Курентзиса сквозь призму современной музыкальной критики и журналистики. Основу издания составили избранные рецензии и интервью», — пишет журнал «Музыкальная жизнь». История Дягилевского фестиваля занимает центральное место в пермском периоде Курентзиса.