В новой книге о Теодоре Курентзисе его творческую биографию начали с Перми

Теодору Курентзису посвятили книгу
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
В издательстве «Композитор» выходит книга, посвященная музыканту, художественному руководителю пермского Дягилевского фестиваля Теодору Курентзису. Творческий путь маэстро в издании «Служитель утопии. Теодор Курентзис. Альманах» изучается через призму музыкальной критики и журналистики. А саму историю музыканта авторы начинают с его приезда в Пермь.
«Издание представляет масштабную ретроспективу творческого пути греческо-российского музыканта, охватывающую период от знакового приезда маэстро с его коллективами в Пермь и до 2025 года. Книга предлагает панорамное изучение художественной вселенной Курентзиса сквозь призму современной музыкальной критики и журналистики. Основу издания составили избранные рецензии и интервью», — пишет журнал «Музыкальная жизнь». История Дягилевского фестиваля занимает центральное место в пермском периоде Курентзиса.
Как ранее рассказывало URA.RU, через месяц в Перми стартует фестиваль «Дягилев+» (12+). На него Курентзис и его оркестр musicAeterna привезут новую программу. Музыканты исполнят «Кольцо без слов» — сюиту на основе оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Что касается литературы, то недавно Курентзис сам выпустил книгу. Это сборник стихов на греческом языке, который выпустило греческой издательство.
