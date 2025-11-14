Полет метеорита доктор записал на видеорегистратор Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Недалеко от Тазовского (ЯНАО) главный врач Салехардской окружной клиники Алексей Добровольский случайно заснял на видеорегистратор полет небесного тела — возможно, метеорита. Об этом доктор сообщил в соцсетях.

«Вишенкой на торте» — сегодня в 6:15 яркий метеорит в ночном небе в 20 минутах езды от Тазовского. Делюсь с вами кадрами с видеорегистратора», — написал Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

Глава Салехардской клиники рассказал также, что за три дня командировки увидел много интересных небесных явлений, а также встретил оленей, куропаток и лис. «Были и 2000 км по округу и над округом, звездное небо с ярким северным сиянием, гало („три солнца“), неторопливые олени, задумчивые куропатки вдоль дорог, лисы с горящим в темноте от фар автомобиля глазами», — описал свои впечатления Добровольский.

Алексей Добровольский — кандидат медицинских наук, хирург с 17-летним стажем, директор Депздрава Югры с 2016 по 2024 годы. Сейчас занимает пост главного врача Салехардской ОКБ.