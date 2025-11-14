Первый полет выполнил самолет Bombardier Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Челябинск имени И.В. Курчатова встретили самолет Bombardier CRJ100/200 авиакомпании «РусЛайн», который выполнил первый прямой рейс из Ханты-Мансийска. По традиции его встретили водной аркой. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Полетную программу по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск выполняет авиакомпания „РусЛайн“ на 50-местных самолетах Bombardier. Вылеты осуществляются по пятницам: из Ханты-Мансийска — в 12:15, из Челябинска — в 14:40», — уточнили в пресс-службе. Ближайшие даты рейса — 21 и 28 ноября 2025 года.

Время в пути — 1 час 35 минут. Билет без багажа стоит 9688 рублей. До запуска прямого рейса совершить полет в Ханты-Мансийск можно было через Москву или Петербург, но такое путешествие занимало восемь-девять часов.

