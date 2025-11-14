Из Курганской области 3,4 тысячи рождественских деревьев увезли в Казахстан

Курганские елки и сосны отправляют в Казахстан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 октября по 12 ноября из Курганской области в Казахстан экспортировано 3,4 тысячи рождественских деревьев. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре.

«С территории Курганской области под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора уже экспортировано в Казахстан 3,4 тысячи рождественских деревьев», — передает ведомство. Еще 10 тысяч сосен уже прошли лабораторный контроль и ожидают отправки.

Все деревья прошли строгий контроль: специалисты ведомства отобрали образцы. На основании результатов исследований управление оформило фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт деревьев.

