Из Курганской области 3,4 тысячи рождественских деревьев увезли в Казахстан
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
С 1 октября по 12 ноября из Курганской области в Казахстан экспортировано 3,4 тысячи рождественских деревьев. Об этом URA.RU сообщили в Россельхознадзоре.
«С территории Курганской области под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора уже экспортировано в Казахстан 3,4 тысячи рождественских деревьев», — передает ведомство. Еще 10 тысяч сосен уже прошли лабораторный контроль и ожидают отправки.
Все деревья прошли строгий контроль: специалисты ведомства отобрали образцы. На основании результатов исследований управление оформило фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт деревьев.
Казахстан — крупнейший импортер курганских елей и сосен. Ежегодно в канун праздника в соседнюю республику из региона отправляется около 20 тысяч деревьев. Кроме того, в январе 2025 года из Курганской области в Казахстан были отправлены 1,5 тысячи веников, изготовленных из пихт.
