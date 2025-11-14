Мэрия Нового Уренгоя отреагировала на проблемы дома, в котором рушатся стены

«Для обеспечения безопасности жильцам, у которых на территории города нет других жилых помещений, предоставляется жилье маневренного фонда. В настоящее время собственникам 36 квартир предоставлены для проживания аналогичные квартиры маневренного фонда. По двум квартирам проводится судебная работа по принудительному переселению их в маневренный фонд, в связи с аварийным состоянием дома. Остальные собственники 22 квартир, у которых есть в городе иные жилые помещения в собственности, а также не проживающие на территории города, неоднократно уведомлены о срочном освобождении жилых помещений аварийного дома, в связи с угрозой обрушения», — рассказали в пресс-службе.