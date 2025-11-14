Мэрия Нового Уренгоя отреагировала на проблемы дома, в котором рушатся стены
В многоквартирном доме разрушаются стены
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Власти Нового Уренгоя отреагировали на проблемы многоквартирного дома по улице Тундровая 12, в котором разрушаются стены. Новостройка уже признана аварийной и подлежит реконструкции, а собственникам предоставлено временное жилье, рассказали URA.RU в городской администрации.
«Для обеспечения безопасности жильцам, у которых на территории города нет других жилых помещений, предоставляется жилье маневренного фонда. В настоящее время собственникам 36 квартир предоставлены для проживания аналогичные квартиры маневренного фонда. По двум квартирам проводится судебная работа по принудительному переселению их в маневренный фонд, в связи с аварийным состоянием дома. Остальные собственники 22 квартир, у которых есть в городе иные жилые помещения в собственности, а также не проживающие на территории города, неоднократно уведомлены о срочном освобождении жилых помещений аварийного дома, в связи с угрозой обрушения», — рассказали в пресс-службе.
В городской администрации агентству также объяснили, что в настоящее время застройщик — ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НН» — разрабатывает проектную документацию для приведения здания в нормативное состояние. В доме 60 квартир — все квартиры находятся в частной собственности.
Ранее власти сообщали, что устранение трещин запланировано на весенне-летний период. Также проблемой данного дома занимались следователи. Ведомство проводило проверку. Следователи считают, что трещины появились из-за неравномерной усадки грунта под домом.
