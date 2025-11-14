В Тюмени закрылся известный ресторан, который проработал меньше года

«Минисыроварня» открылась в 2025 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени закрылась траттория «Минисыроварня». Это проект известного ресторатора Аркадия Новикова и местного холдинга «Максим». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. На ее месте откроется новое заведение.

«Траттория „Минисыроварня“ прекратила свою работу. На его месте открылся новый итальянский ресторан. „Сорренто“ — также совместный проект Аркадия Новикова и холдинга», — рассказала директор по развитию «Максим» Марина Филиппова.