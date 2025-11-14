Один бил, второй следил: в Челябинске огласили обвинение по делу об убийстве курганского журналиста
Обвиняемые в громком преступлении курганцы не сознались в убийстве
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинском областном суде слушается дело спортсмена Ивана Курпишева и адвоката Александра Штингера. Бывшие курганцы обвиняются в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Прокуратура зачитала обвинение. Согласно данным следствия, Курпишев избивал журналиста, а Штингер следил за окружающей обстановкой. Оба фигуранта назвали недоказанным факт своей причастности к преступлению. Об этом рассказали курганцы, присутствовавшие на суде по громкому делу.
«Курпишев и Штингер прибыли в кооператив №28 в Кургане. Курпишев зашел в гараж Кирсанова и несколько раз ударил его кулаком по голове, а затем металлической дубинкой. Штингер следил за обстановкой вокруг гаража. Кирсанов скончался на месте от обильной кровопотери», — пишет Павел Овсянников на сайте «Уралполит.ру», ссылаясь на информацию гособвинителя. Адвокаты и обвиняемые вину не признали, заявив о недоказанности обвинения.
Отношение к обвинению подсудимые и их защитники выразили не сразу. После оглашения обвинительного акта ввиду отсутствия мнения стороны защиты, им было дано время для его формирования. Выступления защитников и подсудимых прошли на следующий день.
Защита Штингера заявила, что у их клиента есть алиби — его в день убийства, 17 мая 2001 года, не было в Кургане. Адвокат Курпишева рассказала, что имеются свидетелей, которые готовы подтвердить, что якобы общались с Кирсановым в Тюмени уже после произошедших событий. Сам Курпишев рассказал, что ездил по городу в день смерти Кирсанова, а самого журналиста никогда не видел. «Существо предъявленных мне обвинений совершенно непонятно», — цитирует бывшего спортсмена и общественника издание.
Дело об убийстве журналиста Владимира Кирсанова, совершенном в 2001 году в Кургане, рассматривается в Челябинском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей. Уголовное дело было возвращено следователям на доработку, а в окончательном виде поступило в суд в декабре 2024 года. После пяти месяцев предварительных слушаний и четырехмесячного отбора присяжных первое судебное заседание по существу состоялось 10 ноября.
