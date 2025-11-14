В Тюмени акцией «Стояние со свечами» почтили память жертв ДТП
С начала года на дорогах Тюменской области погибли более 150 человек
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени прошла акция «Стояние со свечами», посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.
«В Тюмени прошла акция „Стояние со свечами“, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Традиционно проводимая на площади перед Театром кукол, она призвана напомнить взрослым об ответственности за детей, а подрастающему поколению — о трагичных последствиях нарушения правил дорожного движения», — указано в публикации.
Среди участников акции были представители различных организаций и учебных заведений. В завершении мероприятия в небо взлетели белые воздушные шары с именами детей, погибших в ДТП в этом году.
Ранее URA.RU писало о том, что за десять месяцев 2025 года число погибших в ДТП на дорогах Тюменской области достигло 152 человек. Что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года (146 погибших).
