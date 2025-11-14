Власти рассказали куда уходит бюджет, заложенный на функционирование тюменского губернатора

В правительстве рассказали, на что расходуется бюджет, заложенный на губернатора Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО

Бюджет, заложенный на губернатора Тюменской области в 2026 году будет израсходован на оплату его труда, а также соцвыплаты. О том, на что будут потрачены 30,8 миллиона рублей (такая сумма указана в расходах на высшее должностное лицо в проекте бюджета), URA.RU рассказали в областном правительстве.

«В сумму расходов на содержание Губернатора Тюменской области, указанную в проекте бюджета на 2026 год, входят расходы на оплату труда, страховых взносов на обязательное социальное страхование и выплату суточных при нахождении в служебных командировках Губернатора Тюменской области», — сообщили URA.RU в инфоцентре тюменского правительства.