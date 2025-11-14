«Нас загнали в рамки»: тюменский девелопер рассказал, почему не может снизить цену на жилье

Тюменские девелоперы не смогут снизить цену на жилье, потому что рынок никогда этого не позволит. Об этом на встрече Союза строителей региона с застройщиками заявил глава компании «Паритет» Павел Галкин.

«Нас загнали в рамки: сейчас инженерные сети и подключения должны делать специализированные сетевые компании. Хотя раньше мы сами строили, и ничего нигде не протекает. Есть дома, которые прекрасно питаются водой по сетям, которые мы строили сами. А теперь грубо говоря на каждый квадратный метр ты отдаешь 70 тысяч себестоимости, и еще 70 сетевикам. В таких условиях снизить стоимость квадрата нереально», — пояснил он.