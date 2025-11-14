«Нас загнали в рамки»: тюменский девелопер рассказал, почему не может снизить цену на жилье
Кроме себестоимости на цену квадрата влияют аппетиты сетевиков
Тюменские девелоперы не смогут снизить цену на жилье, потому что рынок никогда этого не позволит. Об этом на встрече Союза строителей региона с застройщиками заявил глава компании «Паритет» Павел Галкин.
«Нас загнали в рамки: сейчас инженерные сети и подключения должны делать специализированные сетевые компании. Хотя раньше мы сами строили, и ничего нигде не протекает. Есть дома, которые прекрасно питаются водой по сетям, которые мы строили сами. А теперь грубо говоря на каждый квадратный метр ты отдаешь 70 тысяч себестоимости, и еще 70 сетевикам. В таких условиях снизить стоимость квадрата нереально», — пояснил он.
Галкин также отметил, что себестоимость продолжает расти и в других пунктах сметы. Увеличивается стоимость строительных материалов, растут зарплатные запросы у квалифицированных кадров, дорожает земля.
