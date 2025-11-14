РСТ: Франция и Италия выдают россиянам мультишенгены несмотря на санкции
По словам эксперта, мультивизы могут выдавать из-за обработки консульствами ранее поступивших заявлений
Некоторые консульства стран Европы продолжают выдавать гражданам России шенгенские мультивизы вопреки рекомендации ЕК. Об этом сообщил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов.
«Некоторые консульства, прежде всего Франции и Италии, пока продолжают их выдавать, хотя и на небольшие сроки», — цитирует РИА Новости Абасова. Он подчеркнул, что рекомендация — это инициатива, в связи с чем каждое государство-член Шенгенского соглашения в праве применять ее, пользуясь своими национальными интересами. Эксперт также добавил, что полного прекращения выдачи виз сейчас нет, а мультивизы выдают и после введения 19-го пакета антироссийских санкций. Он предположил, что консульства продолжают обрабатывать заявления, полученные еще до рекомендаций.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия ввела запрет на многократные шенгенские визы для граждан России, обязав их подавать заявление на новую визу перед каждой поездкой в ЕС. Ограничения в визовой политике между Россией и ЕС начали вводиться с сентября 2022 года, когда был приостановлен упрощенный визовый режим, а число туристов из России в ЕС с 2019 по 2024 год сократилось с четырех миллионов до чуть более 550 тысяч.
