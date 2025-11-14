РСТ: Франция и Италия выдают россиянам мультишенгены несмотря на санкции

«Некоторые консульства, прежде всего Франции и Италии, пока продолжают их выдавать, хотя и на небольшие сроки», — цитирует РИА Новости Абасова. Он подчеркнул, что рекомендация — это инициатива, в связи с чем каждое государство-член Шенгенского соглашения в праве применять ее, пользуясь своими национальными интересами. Эксперт также добавил, что полного прекращения выдачи виз сейчас нет, а мультивизы выдают и после введения 19-го пакета антироссийских санкций. Он предположил, что консульства продолжают обрабатывать заявления, полученные еще до рекомендаций.