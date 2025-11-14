На Солнце зафиксирована крупная вспышка 14 ноября
Вспышка достигла балла Х4.0
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Солнце вновь зафиксирована крупная вспышка 14 ноября. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«На Солнце снова очень крупная вспышка», — рассказал Богачев РИА Новости. Вспышка достигла балла Х4.0. Такие события классифицируются как особо мощные.
Предыдущие три вспышки максимального балла Х были зафиксированы 9, 10 и 11 ноября. Самой мощной из них был присвоен балл Х5.1. Они спровоцировали мощную магнитную бурю, интенсивность которой приближалась к максимальному уровню G5.
Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, плазма, возникшая в результате солнечной вспышки, произошедшей 11 ноября, либо не достигла Земли, либо достигла ее ранее ожидаемого срока. Оба сценария расцениваются как аномальные и противоречат первоначальным прогнозам.
