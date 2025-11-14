Что известно об изымаемом автопарке экс-главы челябинской ГАИ Гайде

Гайде остался без машин и дома Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Рассмотрение дела об изъятии имущества Александра Гайде, ранее занимавший пост начальника Госавтоинспекции Челябинска, а ныне находящийся под следствием по делу о превышении полномочий и коррупции, сделали закрытым. Решение было принято в Центральном районном суде, передает корреспондент URA.RU с места события. При этом судья Евгения Сафонова перечислила весь список имущество, которое хотят обратить в доход государства.

«Автомобиль „Лада“ легковой универсал 2024 года выпуска, „Тойота Камри“ 2019 года выпуска, автомобиль „Скания“ 2012 года выпуска, полуприцеп „Schmitz“ 2005 года выпуска, автомобиль „МАЗ“ 2012 года выпуска, автомобиль „Скания“ 2006 года выпуска, автомобиль „Skoda Rapid“ 2021 года выпуска, здание в селе Кайгородово, земельный участок. Взыскать с Гайде Александра и Гайде Владимира солидарно в доход РФ путем перечисления в Федеральное казначейство денежных средств в размере 3 млн 460 тысяч 118 рублей», — перечислила судья имущество, которое пытабются обратить в дохзод государства.

После же судья приняла решение провести заседание в закрытом режиме. На это настаивали все стороны, принимающие участие в рассмотрении иска.

«В иске содержатся материалы уголовного дела. Сейчас следствие находится в активной стадии. В связи с тем, что расследование — тайна следствия и тот факт, что будут исследованы аспекты частной жизни граждан. На основании изложенного просим рассмотреть исковое заявление в закрытом режиме», — сообщил прокурор Евгения Сафонова. Представители ответчиков и третьих лиц согласились с мнением прокурора.

Гайде был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине мая. В его коттедже силовики нашли множество люковых вещей: картины, часы, автомобили. По данным следствия, весь люкс имеет коррупционное происхождение. Предварительно, Гайде получал взятки от директора ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна. За это он оказывал ему покровительство при ведении деятельности.