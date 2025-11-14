Логотип РИА URA.RU
Выходит на свободу пермяк, убивший бабушку и внучку в День народного единства

14 ноября 2025 в 14:24
Преступник отсидел в колонии 18 лет

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Чусового Алексей Рогожкин, убивший 71-летнюю бабушку и ее 25-летнюю внучку, выходит на свободу. Преступление он совершил в День народного единства в 2007 году. После освобождения за Рогожкиным будет установлен административный надзор. Копия решения Чусовского городского суда об ограничениях для осужденного имеется в редакции URA.RU.

«После освобождения Рогожкину будет запрещено посещать бары и кафе, где продают алкоголь. Дважды в месяц он должен будет отмечаться в полиции. Также ему запрещено покидать пределы Пермского края без разрешения МВД», — говорится в решении суда. Сам Рогожкин настаивал на том, что планирует после освобождения работать вахтовым методом и не является злостным нарушителем режима, поэтому ему не нужен административный надзор, тем не менее суд пришел к выводу, что нужен.

Двойное убийство 26-летний Рогожкин совершил в День народного единства в 2007 году. Он был в гостях у своей 25-летней знакомой, с которой они распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда Рогожкин схватил нож и несколько раз вонзил его в тело приятельницы. После этого он перерезал ей горло. После этого Рогожкин осознал, что 71-летняя бабушка убитой стала свидетельницей преступление, он зарезал и ее.

Рогожкин сам сообщил в милицию о том, что произошло убийство. В апреле 2008 года Пермский краевой суд вынес ему приговор в виде 18 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.

