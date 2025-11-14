Пекари и врачи из Германии и Туркмении: кто и зачем переселяется жить в Тюменскую область

Иностранцы едут в Тюменскую область, чтобы начать жизнь на своей исторической Родине Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2025 году по программе добровольного переселения соотечественников в Тюменской области обосновались 102 человека. Они приехали из Германии, Туркмении, Армении и других стран, чтобы работать учителями, пекарями, врачами и т.д. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Численность участников программы и членов их семей, прибывших в 2025 году в Тюменскую область и поставленных на учет в УМВД, по состоянию на 13 ноября составила 102 человека. Основная часть соотечественников прибыла из Казахстана (79 человек), Германии (15 человек) и Армении (четверо). Также два человека прибыли из Туркмении, по одному — из Киргизии и Азербайджана», — рассказали в инфоцентре.

Чаще всего новоприбывшие селились в Ялуторовске (38 человек), Ишиме (10 человек), Заводоуковске и Ишимском районе (по девять человек). Далее следуют Тобольск и Исетский район (по восемь человек), Омутинский район (пятеро), Казанский и Уватский районы (по четыре человека). В остальные территории вселения прибыло по 1-3 человека (Нижнетавдинский, Упоровский, Ярковский, Ялуторовский районы.

Продолжение после рекламы

Соотечественники трудятся на территории региона по профессиям, которые полезны и другим жителям области. Так, субъект приобрел новых учителей, врачей, бухгалтеров, воспитателей, механиков, пекарей, водителей, продавцов и прочих.