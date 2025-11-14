Набиуллина назвала ошибку, которую ЦБ допустил с ключевой ставкой
Глава ЦБ отметила также проблемы в коммуникации с рынком
Фото: Илья Московец © URA.RU
В 2023 году Центробанк опоздал с повышением ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Я могу сказать, что я уже приводила пример 2023 года, когда у нас инфляция достаточно быстро выросла. Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки», — сказала Набиуллина на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. Она подчеркнула, что в условиях структурных изменений было непросто оценить ситуацию и понять, как будут развиваться события.
Помимо ошибок в принятии решений, глава ЦБ отметила проблемы в коммуникации с рынком. В прошлом году Центробанк повысил ключевую ставку до 16%, и многие сочли этот уровень очень высоким. Однако, по ее словам, рынок в основном услышал сообщение о будущем снижении ставки, но не обратил достаточного внимания на условие — снижение инфляции. Из-за недостаточно четкой коммуникации у участников рынка сформировалось ожидание быстрого смягчения монетарной политики. В результате бизнес активно брал кредиты по плавающим ставкам, рассчитывая на их скорое снижение.
Ранее Набиуллина отметила, что российская экономика сумела оперативно преодолеть последствия экономических потрясений 2022 года. Кроме того, руководитель ЦБ сообщила о внесении изменений в денежно-кредитную политику Банка России и признала, что в прошлом году регулятор ошибся в коммуникации относительно ключевой ставки.
