Набиуллина назвала ошибку, которую ЦБ допустил с ключевой ставкой

В 2023 году Центробанк опоздал с повышением ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Я могу сказать, что я уже приводила пример 2023 года, когда у нас инфляция достаточно быстро выросла. Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки», — сказала Набиуллина на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. Она подчеркнула, что в условиях структурных изменений было непросто оценить ситуацию и понять, как будут развиваться события.

Помимо ошибок в принятии решений, глава ЦБ отметила проблемы в коммуникации с рынком. В прошлом году Центробанк повысил ключевую ставку до 16%, и многие сочли этот уровень очень высоким. Однако, по ее словам, рынок в основном услышал сообщение о будущем снижении ставки, но не обратил достаточного внимания на условие — снижение инфляции. Из-за недостаточно четкой коммуникации у участников рынка сформировалось ожидание быстрого смягчения монетарной политики. В результате бизнес активно брал кредиты по плавающим ставкам, рассчитывая на их скорое снижение.

