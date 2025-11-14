Логотип РИА URA.RU
Председатель Седьмого кассационного суда Малышкин посетил Курганскую область. Фото

14 ноября 2025 в 14:34
Малышкин приехал в Курганскую область

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую область с рабочим визитом посетил председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Александр Малышкин. Центральным событием визита стало совещание с участием председателя областного суда Андрея Роота, его заместителей и председателей судебных коллегий. Об этом сообщается в tg-канале судебной системы Курганской области.

«Александр Викторович (Малышкин — прим.ред.) провел совещание, в котором приняли участие председатель Курганского областного суда Андрей Валерьевич Роот, заместители председателя Курганского областного суда и председатели судебных коллегий. На совещании рассмотрены вопросы взаимодействия судов, актуальные вопросы правоприменения», — пишет ведомство.

В продолжение программы Малышкин провел диалог с судьями и помощниками судей. Открывая встречу, он подчеркнул, что ее цель — укрепление профессионального диалога для выработки общих подходов к организации судопроизводства и достижения единообразия судебной практики. Председатель кассационного суда дал высокую оценку потенциалу местных судей и призвал коллег к дальнейшему совершенствованию качества правосудия.

Визит председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Курганскую область состоялся спустя менее чем две недели после торжественного собрания в областном суде, посвященного Дню работника суда (отмечен 5 ноября). На мероприятии работники суда получили знаки отличия и почетные грамоты за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Малышкин отметил потенциал курганских судей

Фото: tg-канал судебной системы Курганской области

