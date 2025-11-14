Песков прокомментировал действия США против Венесуэлы

По словам Пескова, в России надеются, что все действия будут происходить с соблюдением международных прав Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия выразила надежду, что вокруг Венесуэлы и Карибиского бассейна не будут предприниматься действий, которые могут привести к дестабилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы», — сказал Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Также, как подчеркнул Песков, Россия надеется, что все будет в соответствии с международным правом. Сейчас, как отметил пресс-секретарь президента, оно «во многих точках мира находится в печальном состоянии».