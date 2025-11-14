Логотип РИА URA.RU
Песков прокомментировал действия США против Венесуэлы

Песков: РФ надеется, что вокруг Венесуэлы не будет дестабилизирующих действий
14 ноября 2025 в 14:53
По словам Пескова, в России надеются, что все действия будут происходить с соблюдением международных прав

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия выразила надежду, что вокруг Венесуэлы и Карибиского бассейна не будут предприниматься действий, которые могут привести к дестабилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы», — сказал Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Также, как подчеркнул Песков, Россия надеется, что все будет в соответствии с международным правом. Сейчас, как отметил пресс-секретарь президента, оно «во многих точках мира находится в печальном состоянии».

Крупнейший военный корабль США — авианосец USS Gerald R. Ford — появился в водах Латинской Америки. Судно вошло в зону ответственности Южного командования Соединенных Штатов, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн. По данным The Guardian, этот шаг стал новым этапом в противостоянии между США и Венесуэлой.

Комментарии (1)
  • Дед
    14 ноября 2025 15:08
    Чё нам про Карибы беспокоиться?! У нас под носом "свои карибы"!!!
