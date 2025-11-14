Ракеты «Кинжал» уничтожили объекты ВПК и энергетики Украины
14 ноября 2025 в 14:31
Фото: © URA.RU
Ночью российские войска провели масштабную атаку. В ходе нее были поражены объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны. Удары нанесены ракетами «Кинжал».
