Общество

Артемий Лебедев разнес всемирно известный памятник в Екатеринбурге

Артемий Лебедев раскритиковал обновленный «Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге
14 ноября 2025 в 14:44
Лебедев высказался об обновленном «Памятнике клавиатуры»

Лебедев высказался об обновленном «Памятнике клавиатуры»

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал легендарный екатеринбургский «Памятник клавиатуре» после реставрации. По его мнению, арт-объект стал только хуже.

«Он не стал лучше, он стал хуже, потому что его реставрировали люди, у которых руки растут из <...>. Они только все испортили, вместо того чтобы сделать отличные новые классные клавиши. Сделали просто бетон, еще сделали каких-то там опечаток», — сказал Лебедев во время своего выпуска новостей.

В сентябре 2025 года местные жители заметили, что памятник убрали с берега Исети. Демонтаж связан с началом реставрационных работ, приуроченных к 20-летию арт-объекта. Под каждую из 104 бетонных клавиш рабочие засыпали новый слой из щебня. Дополнительно вся поверхность была обработана антивандальным покрытием.

«Памятник клавиатуре» получил мировую известность после публикации в New York Times. Подробнее об истории необычного арт-объекта — в материале URA.RU.

