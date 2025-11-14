На Западе восхитились российским оружием, которое играет ключевую роль на СВО

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на Украине. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Эти машины продолжают играть ключевую роль в обеспечении продвижения российских войск на Украине», — пишет Military Watch Magazine . Система ТОС-1А продемонстрировала высокую эффективность благодаря своим боевым характеристикам. Принцип действия 220-миллиметровых термобарических боеприпасов заключается в следующем: они создают в воздухе облако газообразных химических веществ, которое впоследствии детонирует благодаря вакуумному взрывчатому веществу.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» осуществил поставку в ВС РФ партии тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», оборудованных обновленным комплексом защиты от беспилотников. Усовершенствование системы выполнено с учетом опыта ее использования в боевых условиях. В настоящее время подходят к завершению испытания модернизированной версии ТОС, созданной на базе танка Т-80. В новой модификации улучшены такие параметры, как дальность стрельбы, точность и уровень автоматизации процессов. ТОС-1А продолжает оставаться одним из самых эффективных видов российского вооружения, не имеющим прямых аналогов.