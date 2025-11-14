Челябинцы запасаются подарками в «Черную пятницу» в среднем на 11 тысяч рублей

37% челябинцев тратят на распродажах 5 000 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске 35% жителей планируют покупать подарки во время «Черной пятницы», и еще 40% приобретают презенты в обычное время, используя хорошие скидки. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

«В среднем опрошенные готовы потратить на подарки в период распродаж 11 000 рублей. При этом 37% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, а 21% готовы потратить от 5 000 до 10 000 рублей, 31% — от 10 000 до 20 000, а больше этих сумм — 11%», — сообщили в пресс-службе.

В Челябинске 50% респондентов отметили, что покупают подарки в последние три года только на распродажах. Молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет приобретают подарки заранее. Презенты на распродажах покупают 26% челябинцев.

Горожане в 32% случаев отметили, что на распродажах тратят деньги по ситуации — иногда получается меньшая, а иногда и большая сумма. Главное, чтобы скидки были существенными.