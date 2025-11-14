Минобороны: освобожден Орестополь и зачищен Рог у Красноармейска
14 ноября 2025 в 14:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили освобождение Орестополя, расположенного в Днепропетровской области, и провели зачистку Рога вблизи Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили Минобороны России.
