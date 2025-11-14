В Тюмени рассылают листовки с предупреждением не поднимать подозрительные предметы

Тюменцев просят не поднимать деньги с пола Фото: Илья Московец © URA.RU

В тюменских домовых чатах распространяются листовки с предупреждением не поднимать подозрительные предметы. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. Информацию начали рассылать после случая в Красногорске, где ребенку оторвало пальцы после того, как он поднял заминированные деньги.

«Диверсанты выкладывают на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы. Предупредите знакомых, родных, особенно детей», — такой тест написан на листовке, которую читатели передали корреспонденту агентства.