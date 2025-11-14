Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюмени рассылают листовки с предупреждением не поднимать подозрительные предметы

В Тюмени рассылают листовки с предупреждением не поднимать опасные предметы
14 ноября 2025 в 17:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменцев просят не поднимать деньги с пола

Тюменцев просят не поднимать деньги с пола

Фото: Илья Московец © URA.RU

В тюменских домовых чатах распространяются листовки с предупреждением не поднимать подозрительные предметы. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. Информацию начали рассылать после случая в Красногорске, где ребенку оторвало пальцы после того, как он поднял заминированные деньги.

«Диверсанты выкладывают на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы. Предупредите знакомых, родных, особенно детей», — такой тест написан на листовке, которую читатели передали корреспонденту агентства.

Подобные листовки начали распространяться после ЧП в Красногорске, где девятилетнему мальчику оторвало пальцы. Ребенок поднял на улице скрученную купюр, которая была заминирована. Тюменские власти также выступили с предупреждением об опасности посторонних предметов. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал