В Кремле оценили значимость предстоящего саммита G20
Песков прокомментировал предстоящий саммит G20
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Саммита G20 сохраняет свою значимость, несмотря на отсутствие участия в нем президентов США и России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию накануне предстоящего саммита, который пройдет в ЮАР. По словам представителя Кремля, Россия сохраняет свою заинтересованность в работе организации.
«„Большая двадцатка“ безусловно сохраняет свою значимость для многих станы, которые принимают участие в этом формате. <...> Мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации выносились на повестку дня. Россия сохраняет свою заинтересованность в работе организации», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля подчеркнул, что G20 — это более представительная площадка для обсуждения мировых экономических проблем. Он также добавил, что иногда на подобных мероприятиях возникают проблемы из-за разных позиций по актуальным вопросам, и когда отсутствует возможность прийти к консенсусу, документ не принимается.
Ранее в ходе выступления на Американском бизнес-форуме президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении не принимать участие в саммите G20, который пройдет в Южно-Африканской Республике, передает RT. Российскую делегацию на саммите будет возглавлять заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.