В Кремле оценили значимость предстоящего саммита G20

Песков прокомментировал предстоящий саммит G20 Фото: Роман Наумов © URA.RU

Саммита G20 сохраняет свою значимость, несмотря на отсутствие участия в нем президентов США и России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию накануне предстоящего саммита, который пройдет в ЮАР. По словам представителя Кремля, Россия сохраняет свою заинтересованность в работе организации.

«„Большая двадцатка“ безусловно сохраняет свою значимость для многих станы, которые принимают участие в этом формате. <...> Мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации выносились на повестку дня. Россия сохраняет свою заинтересованность в работе организации», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля подчеркнул, что G20 — это более представительная площадка для обсуждения мировых экономических проблем. Он также добавил, что иногда на подобных мероприятиях возникают проблемы из-за разных позиций по актуальным вопросам, и когда отсутствует возможность прийти к консенсусу, документ не принимается.

Продолжение после рекламы