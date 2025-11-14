«Почему на улице снова вонища»?: жители Тюмени массово жалуются на запах гари

Жители окраин Тюмени жалуются на неприятный запах дыма (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители различных микрорайонов Тюмени жалуются на неприятный запах гари. Свое недовольство они выразили в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Почему на улице снова вонища? Опять кур жгут или что? Пока до дома дошла, чуть не задохнулась», — написала одна из жительниц Тюмени.

В комментариях к записи пользователи поддержали автора публикации. «Там что-то про птицефабрику писали, о заболевании и утилизации всех кур. Может, из-за этого», — написала Елена. «Кур жарили. Вот и пахло», — предположил пользователь с ником 1567tr. «У нас на Лесобазе запах со вчерашнего дня, жгут кур походу. Говорят, „Пышминская“, — добавила Нина Николаевна.

Продолжение после рекламы

По словам местных жителей, неприятный запах, в частности, ощущается в микрорайоне Видный. А также в кварталах восточной части Тюмени.