«Почему на улице снова вонища»?: жители Тюмени массово жалуются на запах гари

В Тюмени появился стойкий запах гари
14 ноября 2025 в 14:58
Жители окраин Тюмени жалуются на неприятный запах дыма (архивное фото)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители различных микрорайонов Тюмени жалуются на неприятный запах гари. Свое недовольство они выразили в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Почему на улице снова вонища? Опять кур жгут или что? Пока до дома дошла, чуть не задохнулась», — написала одна из жительниц Тюмени.

В комментариях к записи пользователи поддержали автора публикации. «Там что-то про птицефабрику писали, о заболевании и утилизации всех кур. Может, из-за этого», — написала Елена. «Кур жарили. Вот и пахло», — предположил пользователь с ником 1567tr. «У нас на Лесобазе запах со вчерашнего дня, жгут кур походу. Говорят, „Пышминская“, — добавила Нина Николаевна.

По словам местных жителей, неприятный запах, в частности, ощущается в микрорайоне Видный. А также в кварталах восточной части Тюмени.

Ранее URA.RU писало о том, что на птицефабрике «Пышминской» Тюменского района обнаружена вспышка птичьего гриппа. Для того чтобы не допустить распространения смертельно опасного вируса, было принято решение сжечь все поголовье птиц, которые там находятся. 

