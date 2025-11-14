У жителей ХМАО возник ажиотажный спрос на новогодние покупки
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жители ХМАО начали активную подготовку к Новому году, закупая товары для ремонта и украшения домов. По данным аналитиков «МегаФона», в сентябре продажи строительных материалов достигли максимума — 14% от общего объема с начала года.
«Югорчане активно заходят на сайты строительных магазинов не только для глобального ремонта, но и чтобы создать уют и праздничное настроение в преддверии Нового года», — отметил директор «МегаФона» в ХМАО Дмитрий Мелихов.
Особым спросом пользуются товары для небольшого ремонта: продажи креплений для картин выросли на 118%, крючков для гирлянд — на 27%. Аналитики связывают рост спроса с желанием обновить интерьер к праздникам.
