У жителей ХМАО возник ажиотажный спрос на новогодние покупки

Жители ХМАО начали активную подготовку к Новому году, закупая товары для ремонта и украшения домов. По данным аналитиков «МегаФона», в сентябре продажи строительных материалов достигли максимума — 14% от общего объема с начала года.

«Югорчане активно заходят на сайты строительных магазинов не только для глобального ремонта, но и чтобы создать уют и праздничное настроение в преддверии Нового года», — отметил директор «МегаФона» в ХМАО Дмитрий Мелихов.