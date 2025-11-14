Суд потребовал убрать от аэропорта в ХМАО свалку, привлекающую птиц

Свалка в аэропорта в ХМАО представляла опасность для полетов из-за скопления птиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд потребовал закрыть полигон для отходов, который находится рядом с аэропортом города Советский (ХМАО). Свалка привлекает много птиц, что может привести к авиакатастрофе, указано в документах суда.

«Судебная коллегия отметила, что запрет на эксплуатацию полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления является необходимой и достаточной правовой мерой, направленной на недопущение возникновения катастрофы воздушного судна с необратимыми последствиями в виде причинения вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц, повреждения или уничтожения воздушного судна и имущества. Запретить ООО „ЭКО-Ресурс“, администрации муниципального образования Советский район ХМАО эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в срок через 12 месяцев после вступления решения в законную силу», — указано в судебных документах, с которыми ознакомилось URA.RU.

Мэрия передала земельный участок в аренду компании «ЭКО-Ресурс». На территории устроили полигон твердых бытовых отходов.

Продолжение после рекламы

В 2021 году прокуратура обнаружила, что свалка нарушает требования безопасности. Она находится в приаэродромной зоне аэропорта «Советский», где по закону нельзя размещать объекты, которые привлекают птиц (свалки, фермы и т. п.). В 2022 году суд запретил эксплуатацию полигона, но ответчики подали апелляцию.

В 2024 году суд дал отсрочку, потому что мэрия планировала оборудовать новую территорию для отходов. Ответчики утверждали, что принимают все меры по защите от птиц и полигон не представляет угрозы. Аварий из-за пернатых в аэропорту не было.

Однако суд решил, что свалка находится в опасной зоне, привлекающей птиц, и создает опасность для самолетов. Полигон должны закрыть в течение года.

Агентство URA.RU направило запросы в мэрию Советского района и «ЭКО-Ресурс». На момент публикации ответы не получены.