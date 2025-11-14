Кремль оценил работу саперов из КНДР в Курской области
Песков подчеркнул, что помощь воспринимается как значимый вклад в общее дело
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Работа саперов из КНДР оценивается как высокопрофессиональная и самоотверженная. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы признательны и благодарны нашим друзьям из КНДР за самоотверженную героическую помощь», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Отмечаются сложность и опасность задач, которые выполняют специалисты. В Кремле подчеркнули, что помощь со стороны северокорейских коллег воспринимается как значимый вклад в общее дело.
Ранее сообщалось о решении КНДР направить в Россию военных строителей и саперов для участия в восстановлении Курской области. По результатам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном принято решение отправить в Россию пять тысяч военных строителей и одну тысячу саперов.
