Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Кремль оценил работу саперов из КНДР в Курской области

Песков отметил профессионализм саперов из КНДР в Курской области
14 ноября 2025 в 14:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков подчеркнул, что помощь воспринимается как значимый вклад в общее дело

Песков подчеркнул, что помощь воспринимается как значимый вклад в общее дело

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Работа саперов из КНДР оценивается как высокопрофессиональная и самоотверженная. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы признательны и благодарны нашим друзьям из КНДР за самоотверженную героическую помощь», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Отмечаются сложность и опасность задач, которые выполняют специалисты. В Кремле подчеркнули, что помощь со стороны северокорейских коллег воспринимается как значимый вклад в общее дело.

Ранее сообщалось о решении КНДР направить в Россию военных строителей и саперов для участия в восстановлении Курской области. По результатам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном принято решение отправить в Россию пять тысяч военных строителей и одну тысячу саперов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал