Кремль оценил работу саперов из КНДР в Курской области

Песков подчеркнул, что помощь воспринимается как значимый вклад в общее дело Фото: Роман Наумов © URA.RU

Работа саперов из КНДР оценивается как высокопрофессиональная и самоотверженная. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы признательны и благодарны нашим друзьям из КНДР за самоотверженную героическую помощь», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Отмечаются сложность и опасность задач, которые выполняют специалисты. В Кремле подчеркнули, что помощь со стороны северокорейских коллег воспринимается как значимый вклад в общее дело.