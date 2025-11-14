Новые доллары появились в банках Екатеринбурга: где продают купюры

Новые купюры можно найти в нескольких банках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В банках Екатеринбурга появились доллары нового образца, купить их можно во многих отделениях. Корреспондент URA.RU узнал в отделениях, где можно без ограничений купить валюту.

В нескольких отделениях «Сбербанка» удастся найти новые доллары. На улице Амундсена, 65, Белинского, 171, Космонавтов, 23А, Белореченской, 16 и Сиреневом бульваре, 2 есть возможность приобретения купюр.

«Морской банк» на улице Малышева, 85, принимают только наличные при покупке новых долларов. Купюры есть также в «Индустриальном сберегательном банке» на улице Ленина, 50Б, и в кассах «Дальневосточного банка» по адресу Карла Либкнехта, 16. При этом в «Индустриальном сберегательном банке» напомнили, что в зависимости от карты, с которой будет производиться покупка валюты, может взиматься комиссия.

Продолжение после рекламы